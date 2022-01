Beyoncé homenageia Elza Soares: ‘Sua música inspirou muitos ao redor do mundo’

Cantora lamentou morte da artista brasileira, que ocorreu nesta quinta-feira devido a causas naturais

Reprodução/Instagram/@beyonce/Reprodução/Instagram/@elzasoaresoficial Comunicado foi publicado no site oficial da cantora norte-americana



A cantora Beyoncé homenageou Elza Soares em seu site oficial nesta sexta-feira, 21. “Descanse em paz, Elza Soares. Sua música tem entretido e inspirado muitos no Brasil e ao redor do mundo. Nós somos gratos”, disse a publicação. Em 2021, a ex-esposa de Garrincha havia aparecido no portal de Beyoncé em ação especial do Mês da Música Negra. O humorista Paulo Gustavo também foi lembrado pelo instituto no dia da sua morte por Covid-19, em maio do ano passado.

Elza Soares morreu por causas naturais na tarde desta quinta-feira, 20, aos 91 anos. A cantora vivia no Rio de Janeiro e mantinha uma vida artística ativa. Ainda nesta semana, gravou um DVD especial com os grandes sucessos de sua carreira no Theatro Municipal de São Paulo. A artista também trabalhava em um disco de canções inéditas. Sua última apresentação aconteceu no dia 19 de dezembro do ano passado no Festival Psica, em Belém (PA). O show marcou sua volta aos palcos após um período de hiato por causa da pandemia. Nas redes sociais, Elza publicou uma mensagem de agradecimento aos fãs.