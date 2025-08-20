Bia Miranda diz que não se machucou em acidente com Gato Preto e que vai pagar pelo estrago do carro atingido

Batida conteceu por volta das 6h30, no cruzamento com a Rua Elvira Ferraz; segundo o motorista do Hyundai HB20 envolvido, a Porsche teria passado no sinal vermelho

Reprodução/Instagram/@biamiranda Bia contou que ouviu dizer que o outro carro passou no sinal vermelho



A influenciadora Bia Miranda usou o Instagram para falar sobre o acidente de carro que sofreu na manhã desta quarta-feira (20), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O Porsche conversível em que ela estava com o namorado, o Gato Preto, ficou destruído após bater em outro carro e em um poste de semáforo.

Ela garantiu que ninguém se machucou e disse que vai pagar os danos do outro veículo. “O carro do senhorzinho […] isso aí não vale nada, a gente vai arcar com a responsabilidade. Ele não vai ficar no prejuízo, independente de quem errou.”

O acidente aconteceu por volta das 6h30, no cruzamento com a Rua Elvira Ferraz. Segundo o motorista do Hyundai HB20 envolvido, o Porsche teria passado no sinal vermelho e causado a batida. A polícia prendeu o Gato Preto por volta das 10h na Zona Norte de São Paulo, mas não informou o motivo da detenção.

Bia contou que ouviu dizer que o outro carro passou no sinal vermelho, mas não sabe ao certo o que aconteceu. “Disseram que o senhor passou no sinal vermelho. Eu não vi nada, estava mexendo no celular e só senti o impacto. Quero saber se tem câmera para entender melhor.”

Logo depois do acidente, Bia publicou vídeos no Instagram mostrando o carro destruído e depois falando que ela e o namorado estão bem, sem ferimentos. “Boa tarde, não estou feliz, mas estamos bem. O Samuel está bem, ninguém se machucou. Vou cuidar das coisas dele agora. Acordei e já vi muita fofoca falsa na internet, tô cansada. Esse mês está pesado”, contou.

Recentemente, Bia e Gato Preto foram investigados por uma operação contra um esquema ilegal de jogos online, como o “Jogo do Tigrinho”. Ela comentou que o mês tem sido difícil, inclusive com a prisão do namorado. “O Insta dele foi derrubado, o carro que ele acabou de comprar e pagou ontem deu perda total, e ele foi preso. Está acontecendo muita coisa, esse mês está pesado mesmo”, finalizou.

