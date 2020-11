‘A Fazenda 12’: Mateus Carrieri é o novo Fazendeiro; Lidi, Raíssa e Mariano estão na roça

Ator venceu a primeira prova no reality show e pega o chapéu de Jojo

Reprodução Mateus Carrieri venceu a prova



A prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 25, foi bem intensa. O circuito era composto de três etapas: na primeira os peões passar bolas de um cesto para outro, depois caminhar por uma ponte e fazer ‘cesta’ em um novo caminho. Ao acertar, o último passo era pendurar letras de ‘Natucor12%’ e ainda acertar as bolas por cima das letras. Quem completasse o termo primeiro venceria a prova. Lidi, Raíssa e Mateus Carrieri participaram da atividade e o ator liderou durante todo o circuito, vencendo a prova e se livrando da roça. Vetado por Lidi durante a formação da roça, Mariano irá para votação popular em ‘A Fazenda 12‘ com a ex-miss bumbum e a atriz.