Xuxa comenta que quer ‘Lidi fora’ de ‘A Fazenda 12’ em live de Marcos Mion

Apresentadora mais uma vez participou da transmissão ao vivo e deu sua opinião sobre quem deve ser eliminado

Xuxa torce para que Lidi seja eliminada de 'A Fazenda 12'



A apresentadora Xuxa Meneghel tem se mostrado uma telespectadora assídua de “A Fazenda 12”. Durante uma live feita pelo apresentador do reality, Marcos Mion, a rainha dos baixinhos comentou sobre a atual formação da roça. “Então, eu sempre gostei da Lidi, mas não dá… quero a Lidi fora (tá chata)”, escreveu a loira que, não satisfeita, deixou outro comentário na live reafirmando que queria ver a atriz fora do jogo. “Te juro… sempre fui Lidi, mas não dá tá muito chata.” A atriz disputa a roça com Mariano e Raissa, já Mateus se livrou e é o novo fazendeiro da casa. A eliminação acontece na noite desta quinta-feira, 26, e no Twitter a hashtag “Fora Lidi” já está entre os assuntos mais comentados. Essa não foi a primeira vez que Xuxa comentou na live de Mion. Na semana passada, a apresentadora escreveu que se Mirella ou Stéfani saíssem estava bom e nessa disputa, que também contava com Mateus, a funkeira foi eliminada.