Brasileiros acham ‘sósia’ americano de Gil do Vigor e ex-BBB brinca: ‘Somos gêmeos’

O professor Richie Floyd comentou sobre o assunto após ver seu nome bombar na rede social

Reprodução/Twitter/richiejfloyd/18.05.2021 Richie Floyd está bombando nas redes sociais por ser chamado de 'sósia' de Gilberto Nogueira



Os fãs de Gilberto Nogueira descobriram por acaso um “sósia” do ex-BBB. O perfil do americano Richie Floyd começou a bombar no Twitter do dia para a noite porque os seguidores brasileiros notaram uma semelhança entre ele e o ex-participante do “BBB 21”. Richie, que é professor e candidato a vereador na Flórida, comentou sobre o assunto na rede social: “Ok, então os brasileiros do Twitter decidiram que pareço um cara do ‘Big Brother Brasil’, e as menções do meu nome estão explodindo”. Aproveitando o engajamento com os brasileiros, Richie decidiu falar de política e disse que torce pela reeleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. “Sério, votem no Lula. Ele é uma inspiração”, escreveu o professor. O “sósia” de Gilberto também trocou o nome do seu perfil para Richie do Vigor e ainda tentou escrever o famoso “tchaki tchá”, que o doutorando em economia sempre repetia na casa mais vigiada do Brasil. Além da barba e do cabelo, o americano está vestindo em sua foto de perfil uma camisa rosa similar à que Gil do Vigor usou para tirar suas fotos de divulgação antes de entrar no “BBB 21”. O ex-BBB entrou na brincadeira e comentou no perfil de Richie: “Ó meu Deus! Nós somos gêmeos”.

Oh my goodness! We're twins. Lol — GIL DA VIGOR 🎓 (@gilnogueiraofc) May 18, 2021

Ok so Brazilian Twitter has decided I look like a guy from Brazilian Big Brother, and my mentions have just exploded https://t.co/YLUQEWQcHC — Richie do Vigor (@richiejfloyd) May 18, 2021