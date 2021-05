Tico Santa Cruz é alvo de preconceito após dizer que sua ‘sexualidade é fluida’

Cantor também recebeu apoio de muitos seguidores e foi elogiado por se posicionar

O cantor Tico Santa Cruz foi alvo de comentários preconceituosos nas redes sociais após fazer uma publicação em que fala sobre sua sexualidade. Em um post divulgado pelo artista nas redes sociais, ele explicou: “Minha sexualidade é fluida e livre. O amor não tem preconceitos, o fascismo sim”. A declaração do vocalista da banda Detonautas gerou repercussão e muitos seguidores confundiram sexualidade fluida com gênero fluido, que é quando a pessoa não se identifica apenas com o masculino ou o feminino, e também inventaram que o cantor afirmou isso em uma entrevista ao apresentador Danilo Gentilli. O próprio Tico Santa Cruz rebateu alguns seguidores pedindo para que eles mostrassem a entrevista que estavam citando. Após o artista se manifestar, algumas publicações ofensivas foram deletadas. Por outro lado, o cantor passou a receber muito apoio de muitos seguidores por se posicionar sobre sua sexualidade. “Viva o amor! Viva a liberdade! Seja livre e feliz”, escreveu um seguidor. “Maravilha, Tico. Finalmente, ter coragem é para os fortes”, comentou outro. “Parabéns pela coragem e iniciativa. Precisamos quebrar estereótipos! Que bom que um roqueiro másculo, tatuado e muito tesudo se mostra sutil à fluidez sexual, afetiva e identitária! Você nos dá visibilidade, diversidade e representatividade”, acrescentou mais um.