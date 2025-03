Bruna Biancardi curte post sobre Neymar em meio a rumores de traição

Bruna Biancardi curtiu post sobre traição de Neymar, que enfrenta rumores após festa privada no interior de SP.

Reprodução/RedesSociais Bruna Biancardi curte post sobre suposta traição de Neymar



Bruna Biancardi, de 30 anos, interagiu com uma publicação relacionada a Neymar, de 33 anos, em meio a rumores de traição. A influenciadora deu um “like” em um post da criadora de conteúdo Morgana Klein, que abordou as especulações sobre a suposta infidelidade do jogador. A mensagem dizia: “O que me intriga não é a fofoca, é a torcida”. Desde a última sexta-feira (14) Neymar tem sido o centro de controvérsias. Ele teria realizado uma festa privada no interior de São Paulo, e seu helicóptero foi avistado na região. No entanto, a assessoria do atleta afirmou que ele não esteve presente no evento. Em uma entrevista ao programa “Focalizando”, a modelo Any Awuada revelou detalhes sobre a festa, afirmando que recebeu R$ 20 mil para ter relações sexuais com Neymar e seus amigos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA