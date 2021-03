Bruna Marquezine comenta previsão de gravidez: ‘Vou usar todos os métodos anticoncepcionais’

Atriz, que foi contrata pela Netflix, enfatizou que tem uma série para gravar este ano

Reprodução/Instagram/brunamarquezine/01.03.2021 Bruna Marquezine rebateu previsão de que ficará grávida em 2021



Ter um filho este ano não está nos planos da atriz Bruna Marquezine, que no último domingo, 28, resolveu responder a uma previsão feita por uma página do Twitter. “Prevejo que Bruna Marquezine irá engravidar esse ano, até o fim de 2021”, afirma a publicação. A artista respondeu o seguinte: “Prevejo que vou usar todos os métodos anticoncepcionais existentes. Eu tenho série para entregar esse ano, meu anjo de luz”. Um seguidor comentou no post: “Sou evangélico e não acredito em previsões, aleluia arrepiei que o bebê não vem”. Com bom humor, Bruna agradeceu a oração: “Glória, glória, aleluia”. A artista está solteira, mas muitos fãs acreditam que ela estaria vivendo um affair com Enzo Celulari, filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, após trocas de mensagens nas redes sociais. Bruna não está mais na Globo e é uma das novas contratada da Netflix. A atriz vai protagonizar uma série nacional na plataforma de streaming chamada “Maldivas”, na qual dividirá cena com sua amiga Manu Gavassi. A produção ainda não tem data de estreia.

