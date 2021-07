Lene Sensitiva prevê volta de Bruna Marquezine com Neymar: ‘Cada vez mais perto’

A previsão acontece após uma notícia sobre o término da atriz com Enzo Celulari vir à tona

Reprodução/Instagram/Neymarjr Neymar e Bruna Marquezine namoraram entre 2012 e 2018



A notícia de que Bruna Marquezine teria terminado com Enzo Celulari, divulgada pelo “Extra” na última quinta-feira, 1º, agitou as redes sociais. No Twitter, muitos fãs da atriz se entusiasmaram com um possível retorno dela com o jogador Neymar, com quem teve um relacionamento de idas e vindas, subindo a hashtag “Brumar”. Hoje, surgiu mais uma notícia para quem torce para a volta do namoro entre a global e o craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira: Lene Sensitiva, conhecida por suas previsões, falou que eles irão reatar. “Previsão: Bruna e Neymar estão cada vez mais perto de voltar, estão mais maduros, ela solteira, e ele logo também estará solteiro, e os dois vão reatar”, escreveu em sua conta no Instagram.