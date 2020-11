Roberto Carlos explica confusão envolvendo penhora de bens por dívida de IPTU

Cantor confirmou que comprou o imóvel e cedeu ao cantor Ed Carlos e afirmou que ele sempre ‘honrou’ com as despesas

Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial Roberto Carlos



O cantor Roberto Carlos desmentiu que a Prefeitura de São Paulo tentou penhorar seus bens devido a uma dívida de IPTU no valor de aproximadamente R$ 45 mil. Segundo foi divulgado pelo UOL, o artista é dono de um imóvel em Cambuci, São Paulo. No local funciona um restaurante que é comandado pelo cantor Ed Carlos, que ficou conhecido como o “Reizinho da Jovem Guarda” na década de 1960. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria do Rei deu sua versão da história.

“O imóvel de fato pertence ao artista e foi gentilmente cedido ao amigo Ed Carlos, sem nenhuma cobrança de aluguel. Foi combinado entre as partes que as despesas de IPTU, luz, água e gás são de responsabilidade do morador”, declarou a assessoria de Roberto Carlos em nota. Também foi enfatizado que Ed “sempre honrou os pagamentos de todas as taxas durante todo o tempo em que ocupa o imóvel” e sobre a dívida do IPTU foi informado que o valor “foi devidamente parcelado e teve a sua primeira parcela quitada”.

Conforme a reportagem do UOL, Ed Carlos passou por uma fase difícil em 2005, pois sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, em seguida, o então dono do imóvel onde fica o atual restaurante pediu para cantor deixar o local que era alugado. Roberto Carlos ficou sabendo da situação do amigo e decidiu comprar o prédio que possui três andares. Desde então, o cantor passou a ocupar o local sem pagar aluguel.