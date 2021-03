Bruno Mars e Anderson .Paak lançam ‘Leave The Door Open’, primeira música da banda Silk Sonic

Este foi o primeiro lançamento de Bruno Mars desde 2016, quando lançou o álbum “24k Magic”, que contou com os singles “Versace On The Floor” e “That’s What I Like”, além de uma faixa homônima, que já soma mais de 1,3 bilhão de visualizações no Youtube

Reprodução/Twitter @BrunoMars Canção foi disponibilizada nesta sexta-feira, 5



Os cantores Bruno Mars e Anderson .Paak lançaram a música “Leave The Door Open“, primeira canção do grupo formado pelos dois e batizado de Silk Sonic. O lançamento aconteceu nesta sexta-feira, 5, com a canção sendo disponibilizada em diversos streamings de música e no Youtube, onde ganhou um clipe no qual os cantores aparecem performando a música em um estúdio. A faixa é a primeira do álbum chamado “An Evening with Silk Sonic”, que não tem data para ser lançado por completo. Este foi o primeiro lançamento de Bruno Mars desde 2016, quando lançou o álbum “24k Magic“, que contou com os singles “Versace On The Floor” e “That’s What I Like”, além de uma faixa homônima, que já soma mais de 1,3 bilhão de visualizações no Youtube. Por sua vez, Anderson .Paak apresentou material novo em 2019, quando lançou seu quarto álbum de estúdio, intitulado “Ventura”.

Confira o clipe da música “Leave The Door Open”: