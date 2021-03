Prior ameaça processar Nego Di por comentário no ‘BBB 21’: ‘Foi muito grave’

Humorista comentou no reality sobre as acusações de assédio sexual que o ex-BBB enfrenta

Felipe Prior disse que seus advogados vão agir após comentário de Nego Di no 'BBB 21'



O ex-BBB Felipe Prior não gostou nada das declarações feitas por Nego Di sobre ele dentro do “BBB 21”. Durante sua participação no podcast Flow, o arquiteto deu a entender que vai processar o humorista, que saiu com uma das maiores rejeições da história do reality show da Globo. “Não vou dar mídia para ele. Meus advogados na hora certa vão saber o que fazer. Eu nunca falei nada de ninguém, nunca apontei o dedo para ninguém, não dou minha opinião sem ter certeza de nada”, afirmou Prior. Vale lembrar que quando ainda estava dentro da casa, Nego Di comentou com Karol Conká, Viih Tube e Camilla de Lucas que acredita nas acusações de estupro enfrentadas pelo arquiteto.

“Achava que o Prior era fod*, era jogador, aí quando apareceu os bagulhos de abuso das meninas, deixei de seguir ele, porque não acredito que mais de uma menina vai acusar o cara da mesma coisa em épocas diferentes e vai ser mentira. Para mim, ele fez e merece ir para a cadeia”, afirmou Nego Di no “BBB 21”. Prior disse que foi julgado na maior emissora do país e ressaltou que o humorista precisava ter cuidado com o que fala dentro da casa mais vigiada do Brasil, pois as pessoas tem família aqui fora. “O que ele falou para mim foi muito grave, minha mãe não dorme faz um ano por causa disso [as acusações]. Ele não brincou sem pensar, ele brincou pensando, ele brincou para se promover, mas nas minhas costas não”, declarou o ex-BBB, que acredita que o humorista se aproximou das meninas por estratégia já que no “BBB 20” o comportamento dos homens foi muito criticado pelo público.