‘BBB 21’: João Vicente, Cleo, Gagliasso e mais famosos se decepcionam com Sarah

Participante disse no reality que gosta do presidente Jair Bolsonaro e que não espera um impeachment

Reprodução/Instagram/joaovicente27/brunogagliasso/cleo/05.03.2021 João Vicente de Castro, Bruno Gagliasso e Cleo comentaram sobre Sarah gostar de Bolsonaro



Em um dia favorita, no outro “cancelada”. Sarah é mais uma prova de que tudo que é dito no “BBB” tem um grande impacto aqui fora. Após comentar rapidamente que gosta de Jair Bolsonaro e que não espera que o presidente sofra um impeachment, a sister passou a ser criticada nas redes sociais e a hashtag “Fora Sarah” ganhou força no Twitter. Muitos telespectadores começaram a dizer que estavam decepcionados com a integrante do G3 – aliança feita entre Sarah, Gilberto e Juliette. A repercussão do “cancelamento” de Sarah está sendo tão grande que até famosos, que também estão vidrados no “BBB 21”, comentaram o assunto.

O ator João Vicente de Castro, que chagou a dizer que estava apaixonado pela sister, postou: “Acabou o amor”. Bruno Gagliasso citou o refrão de Gostava Tanto de Você, música de Tim Maia, e depois postou: “Meu Deus, que vontade de quebrar o lockdown da minha fábrica de pano”. A atriz Cleo também se manifestou: “Uau. Isso que é máscara caindo. Estou triste”. O humorista Marcelo Adnet comparou a sister a Marcela Mc Gowan, que perdeu popularidade no “BBB 20” ao viver um affair com Daniel: “Sarah é a Marcela da edição. Era favorita mas se envolveu com homem errado”. A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme disse: “Tenho nem pano pra isso gente”. O cantor Silva postou: “Triste fim”.

Acabou o amor — João Vicente (@joaovicente27) March 5, 2021

Ai Sarah, pq acabas cmg — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) March 5, 2021

Meu deus q vontade de quebrar o lockdown da minha fabrica de pano kkkkkkkkkkkkk https://t.co/F7Li0jtkCa — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) March 5, 2021

Uau. Isso q é máscara caindo. Tô triste 😞 — CLEO 🎸 (@cleo) March 5, 2021

Sarah é a Marcela da edição. Era favorita mas se envolveu com homem errado. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) March 5, 2021

Tenho nem pano pra isso gente — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 5, 2021