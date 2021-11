Caio Castro se irrita com atitude de influenciadora e a desconvida de evento; assista

Mari Menezes, que tem 16 anos, divulgou nas redes sociais que o ator tinha a convidado para andar de carro; ele se pronunciou dizendo que apenas estendeu um convite da Porsche Cup

O ator e piloto Caio Castro decidiu se pronunciar após a influenciadora Mari Menezes postar uma série de stories no Instagram falando que o artista a convidou para andar de carro após uma corrida que vai acontecer no próximo dia 4 de dezembro, em Interlagos, São Paulo. No print da conversa divulgada por Mari, Caio escreveu: “A filha da diretora da Porsche Cup disse que você está intimada a ir na corrida! Vamos? Te levou para andar de carro depois”. O ator também mandou uma foto na qual aparece andando de carro com o apresentador Yudi Tamashiro. Ao divulgar as mensagens que recebeu do ator, a influenciadora, que ficou conhecida como “Mari do Prexecão” por causa de um vídeo que viralizou no TikTok, disse que estava vivendo um dilema.

“Estou muito mal, eu vou perder a oportunidade de andar com o Caio Castro de carro porque eu vou estar viajando”, afirmou. Quando fez o convite, Caio passou a data errada do evento para Mari e ela acabou marcando uma viagem justamente no dia correto da corrida. “Ele me avisou em setembro [da corrida], mas não esqueci, óbvio. Ele falou assim: ‘Depois a gente anda de carro’ (risos). Não que eu tenha alguma intenção, mas vou estar andando de carro com o Caio Castro do lado. Meta realizada, feliz, venci na vida. Estou pensando em desmarcar a viagem, mas se ele não me levar para andar de carro depois vou ficar chateada.”

O assunto repercutiu nas redes sociais, pois a influenciadora tem apenas 16 anos. Caio, que está com 32 anos, comentou sobre o caso nesta segunda-feira, 29, e, ao se posicionar, desconvidou Mari do evento: “O que está acontecendo, internet? Eu estendi o convite da filha da diretora da Porsche Cup para a menina porque ela se diz fã, se diz gostar. Aí a menina postou a foto falando que eu estava convidando ela para andar de carro. Gente, ela tem uns 14 anos. A filha da diretora me ligou e falou que não gostou da atitude dela, olha que coisa, e falou para eu desconvidar ela. Estou fazendo esse stories para desconvidar ela”. Mari se pronunciou dizendo que sua intenção não era expor o ator e afirmou que só quis dividir sua felicidade com os seguidores.

