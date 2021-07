Grazi Massafera se derrete após Caio Castro vencer corrida: ‘Orgulho’

Atriz balançou a bandeira da vitória e entregou o troféu ao namorado no Porsche GT3 Cup

Reprodução/Instagram/massafera/18.07.2021 Grazi Massafera celebrou a vitória de Caio Castro nas redes sociais



A atriz Grazi Massafera acompanhou de perto a vitória do ator, e agora piloto, Caio Castro na Porsche GT3 Cup que aconteceu neste domingo, 18. “Campeão em Interlagos! Quanta emoção, que orgulho dele”, escreveu a artista no Instagram. Além de balançar a bandeira da vitória, Grazi também entregou o troféu ao namorado, assim como aconteceu na corrida de sábado, 17, na qual Caio também ficou no pódio, só que na terceira posição. Nos stories, a atriz também postou um vídeo em que aparece nos bastidores da corrida torcendo pelo namorado. “Um flagra da adrenalina fora da pista (risos).”

Caio é o 100° piloto a vencer a corrida, segundo foi divulgado no perfil oficial do Instagram do Porsche Cup Brasil: “Caio assumiu a ponta logo na primeira volta após grande ultrapassagem em cima de André Gaidzinski. Ao final da prova, segurou a forte pressão de Cristian Mohr para conquistar sua primeira vitória na categoria! Ao cruzar a linha de chegada, Caio Castro terminou em primeiro tanto na geral, como também na classe Sport”. O nome do ator foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo, 18, pois muitos seguidores ficaram surpresos por saber que Caio também é piloto.

assistindo corrida de Porsche na Band onde CAIO CASTRO está LIDERANDO, o cozinheiro EDU GUEDES é p11 e GRAZI MASSAFERA está no paddock roles aleatórios pic.twitter.com/DbSb97Opfq — kbça (@felipekbca) July 18, 2021

Caio Castro é o novo Rodrigo Hilbert. Cara virou piloto esses dia, hoje tá liderando uma prova na Porsche Cup — Felippe | Cenas Lamentáveis (@reisfelippe) July 18, 2021

eu acabei de descobrir que o Caio Castro pilota, ia morrer sem saber disso!pic.twitter.com/xuGTUHYzQm — yas mount (@leclercxmount) July 18, 2021