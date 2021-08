Caio Castro aparece sem Grazi Massafera e fãs especulam: ‘Está sem aliança’

Ator não comentou sobre os rumores de separação e publicou uma imagem com Rubens Barrichello

Reprodução/Instagram/caiocastro/28.08.2021 Caio Castro não comentou sobre os boatos de separação



Em meio a rumores de separação, o ator Caio Castro postou uma foto neste sábado, 28, junto com o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. Nos comentários da publicação, os seguidores lotaram de perguntaram sobre Grazi Massafera. “Eu sei que não suporta falar da vida pessoal, mas, né? É inevitável nós (fãs) não perguntarmos. Chegou ao fim?”, questionou uma pessoa. “Está sem aliança”, observou outra. “Rubinho sabendo primeiro que todo mundo dos babados sobre a separação!!! Que utópico, não? (risos)”, brincou um seguidor. “Por que você terminou com a Grazi? O Brasil e o mundo precisam de respostas”, acrescentou outro.

As especulações de que o casal não está mais junto começaram após o colunista Leo Dias, do Metrópoles, divulgar que o relacionamento dos artistas chegou ao fim após cerca de dois anos e que Caio já estaria vivendo um novo affair. Desde que começaram a se relacionar, Grazi e Caio foram discretos e mantiveram o namoro longe da mídia. Essa não é a primeira vez que o fim do relacionamento é especulado. Em novembro do ano passado, Caio desmentiu a separação após aparecer sem aliança e, em janeiro deste ano, o casal também virou assunto, pois Grazi apagou algumas fotos com o ator. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto e as fotos em que aparecem juntos nas redes sociais continuam em seus perfis.