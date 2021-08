Cameron Diaz explica por que abandonou a carreira de atriz

Sem atuar desde 2018, a artista contou mesmo amando a profissão ela não se arrepende da sua decisão

Cameron Diaz decidiu em 2018 que iria se aposentar da carreira de atriz e sua decisão pegou os fãs e muitas pessoas de Hollywood de surpresa. A artista, de 48 anos, não falou muito do assunto na época, mas decidiu explicar o que a motivou a abandonar a atuação durante sua participação na atração “Hart to Hart”, comandada por Kevin Hart. Cameron deixou claro que ama ser atriz, mas que a profissão fazia com que ela não conseguisse mais administrar a própria vida. “Quando você faz algo em um nível muito alto por um longo período de tempo, quando você é a pessoa que está entregando uma coisa, tudo ao seu redor você que não faz parte disso precisa ser feito por outras pessoas”, declarou.

Por volta dos 40 anos, Cameron percebeu que havia muitos aspectos da sua vida que ela não podia administrar por ser tudo muito grandioso, incluindo as finanças de casa. “Eu realmente queria tornar minha vida gerenciável por mim. Minha rotina hoje em dia é literalmente baseada no que eu consigo fazer sozinha.” A artista disse que tomar essa decisão fez com que ela se sentisse inteira e, nesse tempo que ficou longe das câmeras, conheceu seu atual marido, Benji Madden, e eles tiveram uma filha, Raddix, que nasceu em 2019. Com uma vida menos agitada, a artista sente que ganhou mais tempo para fazer coisas que não fazia e também espaço para tomar as próprias decisões. O último filme estrelado por Cameron foi “Annie”, uma versão repaginada do clássico musical de 1982 lançado em 2014. Sem atuar, ela apostou na carreira de empresária investindo em startups e lançando sua própria marca de vinho orgânico.