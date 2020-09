Taylor Swift ultrapassa Whitney Houston em ranking da Billboard 200

Taylor é agora a cantora com mais semanas cumulativas no número 1 da lista (47 semanas)

Reprodução/Instagram Folklore, da Taylor Swift, é o álbum com mais tempo em 1º lugar no Billboard 200



O oitavo álbum de estúdio de Taylor Swift, Folklore, lançado em junho deste ano, tem feito a cantora americana bater recorde atrás de recorde. Depois de se tornar a primeira artista a emplacar o topo da parada de álbuns e músicas ao mesmo tempo, Taylor agora é a mulher com mais semanas cumulativas no número 1 da Billboard 200, com 47 semanas, ultrapassando o recorde de Whitney Houston que tinha 46. Além disso, Folklore continua a ter mais semanas no primeiro lugar para qualquer álbum desde que Drake’s Views governou por 13 semanas não consecutivas em 2016. Também tem mais semanas no primeiro lugar entre todos os títulos não R&B/hip-hop, e álbuns de mulheres, superando 25, de Adele, que chegou ao primeiro lugar em 10 semanas não consecutivas em 2015-16.

O recorde de Houston era de 2009 depois que ela alcançou o primeiro lugar com quatro álbuns: sua estreia homônima (14 semanas no primeiro lugar em 1986), seu segundo lançamento Whitney (11 em 1987), a trilha sonora de The Bodyguard (20 em 1992-93) e I Look to You ( uma semana em 2009). A terceira posição na lista é de Adele, que figurou 34 semanas no topo com seus dois primeiros discos: 21 (24 em 2011-12) e 25 (10 em 2015-16). Os líderes de todos os tempos com mais semanas no primeiro lugar são os Beatles, com 132 semanas em seus 19 álbuns.

O gráfico da Billboard 200 classifica os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos com base no consumo multimétrico medido em unidades de álbum equivalentes. Na semana que terminou em 24 de setembro, Folklore ganhou 87 mil unidades, de acordo com a Nilsen Music/ MRC Data, impulsionado pela venda de cópias autografadas que a cantora anunciou em sua loja oficial na web, lançamento nos streamings e a nova versão ao vivo do single “Betty” do álbum.