‘Avatar 2 está pronto e Avatar 3 está 95% completo’, revela James Cameron

Sequências da adaptação cinematográfica de 2009 devem ser lançadas em 2022 e 2023

Divulgação Avatar foi lançado em 2009



Durante uma entrevista com o Arnold Schwarzenegger no 2020 Austrian World Summit, o diretor James Cameron, revelou algumas novidades sobre as sequências de Avatar. Segundo ele a pandemia da Covid-19 atrasou a produção em ‘cerca de quatro meses e meio’ e que atingiu o longa-metragem ‘com força’. Sobre as filmagens, James revelou. “Estamos 100% completos no Avatar 2 e cerca de 95% no Avatar 3”. De acordo com o calendário da Disney, Avatar 2 está previsto para ser lançado em 16 de dezembro de 2022 e Avatar 3 em 20 de dezembro de 2024. A quarta e quinta partes devem ser lançadas em 2026 e 2028.

Rodando na Nova Zelândia, James Cameron elogiou o país. “Temos muita sorte por termos escolhido este como nosso local de produção anos atrás. Fizemos o primeiro filme aqui na Nova Zelândia e acabou por ser o primeiro ou o segundo melhor país do mundo pela sua resposta ao Covid. Somos capazes de operar e ter uma vida mais ou menos normal aqui. Tivemos muita sorte, então não vejo nenhum obstáculo para terminarmos o filme, terminarmos os dois filmes”, disse. Apesar de revelar algumas informações, Cameron fez mistérios sobre o roteiro. “Não posso contar nada sobre a história. Eu acredito no mistério e na grande revelação”.

Para quem quiser acompanhar a entrevista, assista abaixo o vídeo na íntegra (em inglês):