Cantor Edson, dupla de Hudson, é internado após evolução de Covid-19

Cantor apresentou sintomas leves em um primeiro momento, mas a doença evoluiu

Divulgação/05.03.2021 Edson testou positivo para a Covid-19 e precisou ser internado após doença evoluir



O cantor Edson, que faz dupla com Hudson, precisou ser internado após testar positivo para a Covid-19. Em um primeiro momento, o sertanejo apresentou sintomas leves e recebeu tratamento em casa, mas a doença evoluiu e ele precisou ir para o hospital. Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do cantor, ele está internado no Hospital Santa Ignês, uma unidade particular que fica em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Mesmo internado, o artista está em “em situação estável até o momento”. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Indaiatuba, só na última quinta-feira, 4, foram registrados 21 novos casos de Covid-19 e 347 notificações de suspeitas. Desde o início da pandemia, a cidade registrou 15.242 casos da doença e o hospital em Edson está internado está atualmente com 100% dos leitos de UTI ocupados.