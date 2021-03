‘BBB 21’ terá paredão falso e dinâmica diferente durante a semana; confira

Cinco brothers serão indicados na formação do paredão e apenas um escapa na prova ‘Bate e Volta’

Reprodução BBB 21 terá dinâmica diferente com paredão falso



Na sexta semana de eliminação, o Big Brother Brasil 2021 terá o famoso “paredão falso”. Durante o programa desta quinta-feira, 04, Tiago Leifert explicou a dinâmica da casa nas próximas semanas, principalmente para as provas do líder e anjo. Vencedor da Prova do Líder desta noite, Rodolffo terá um veto para a prova da próxima semana e duas semanas seguidas de imunidade, ou seja, permanece mais 15 dias dentro da casa. No domingo, dia da formação do paredão, o líder indicará alguém da xepa e alguém do VIP, esses por sua vez terão o direito do ‘contragolpe’ e puxam mais dois para a eliminação. O quinto emparedado será o mais votado entre os participantes. Só não jogam a prova ‘Bate e Volta’ os indicados do líder.

O paredão falso será quádruplo e todos os participantes garantem vaga para a Prova do Líder do dia 11 de março. O “eliminado” irá para um quarto secreto e, ao voltar, poderá vetar duas escolhas do Anjo, cada uma em um paredão, sem precisar usar sequencialmente. O brother menos votado, no próximo paredão terá poder de voto 2, ou seja, em quem ele votar será adicionado dois votos. A escolha também poderá ser usada em um prazo de duas semanas. Quem será que sai no paredão falso?