‘BBB 21’: Rodolffo é o mais rápido em prova e é o novo Líder

Sertanejo também garantiu R$ 10 mil em compras no app da Americanas, patrocinadora da prova

Divulgação Músico ganhou sua primeira prova do líder no BBB 21



Nesta quinta-feira, 04, aconteceu mais uma Prova do Líder no BBB 21. Na atividade da Americanas, os brothers precisavam fazer entrega em uma “motinha” que era movimentada por um jato de água, quando a água parasse de sair era necessário apertar um botão para recarregar, quem terminasse mais rápido levava o colar de líder. O grande vencedor foi Rodolffo, que liderou a disputa desde o início. Além da imunidade, o sertanejo garantiu R$ 10 mil em compras no app da Americanas. Na escolha para o VIP, Rodolffo tinha sete pulseiras e escolheu Caio, Sara, Gilberto, Juliette, Viih Tube e João.