Cantor Leonardo come peixe vivo e diz que está pronto para o ‘No Limite’; assista

Boninho, Eliana e Naiara Azevedo são algumas das celebridades que comentaram o vídeo do cantor

Reprodução/Instagram/leonardo/27.05.2021 Leonardo postou um vídeo em que aparece comendo um peixe vivo



O cantor Leonardo chamou a atenção dos seus seguidores ao postar nas redes sociais um vídeo em que aparece comendo um peixe vivo. “Tira gosto natural”, disse o sertanejo na gravação em que aparece sentado em uma canoa. Após comer o animal, ele vira uma garrafa e toma uma bebida alcoólica. “Estou pronto para o ‘No Limite’! Pode me chamar (risos)”, escreveu Leonardo na legenda da publicação. Boninho, diretor do reality famoso por fazer os participantes comerem coisas exóticas, comentou: “Bora! Já vou preparar as garrafas [de bebida]”. O cantor brincou: “Estou dentro”. O vídeo teve inúmeras reações, incluindo da apresentadora Eliana, que escreveu: “Eita”. A dupla Cezar e Paulinho ressaltou: “E mordeu ainda, nem para engolir direto (risos)”. A cantora Naiara Azevedo também se manifestou: “Combinação está boa aí (risos)”. Além dos famosos, muitos seguidores também deixaram comentários no vídeo postado na última quarta-feira, 26. “Cozido na cachaça”, escreveu um seguidor. “Sushi é para os fracos”, disse outro. “Já comi muita piaba e camarão vivos quando era criança nos rios porque diziam que aprendia a nadar… estou tentando até hoje nadar”, contou uma pessoa. “Deixa a Luiza Mel ver isso, vai dizer que comeu o peixe vivo e isso é desumano”, alertou outra.