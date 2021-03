Primo de Leonardo morre na fazenda do cantor após ser atingido por tiro

Morte de Nilton Rodrigues, mais conhecido como Passim, foi lamentada por Poliana Rocha

Reprodução/Instagram/passim_1/05.03.2021 Passim levou um tiro na fazenda do cantor Leonardo e acabou morrendo



Primo e assessor pessoal do cantor Leonardo há 30 anos, Nilton Rodrigues, também chamado de Passim, morreu na última quinta-feira, 4, na fazenda Talismã, propriedade do cantor sertanejo localizada em Goiás. Nilton foi atingido por um tiro acidental de uma arma de fogo e o caso será investigado pela Polícia Civil. A assessoria de imprensa de Leonardo confirmou a informação à Jovem Pan e explicou que ainda não possui detalhes do caso porque a comunicação na fazenda é difícil, mas afirmou em breve irá divulgar tudo o que aconteceu. Nas redes sociais, Poliana Rocha, esposa do cantor, prestou uma homenagem ao primo do marido. “Os desafios da vida se tornavam mais fáceis porque você, com seu jeitinho, sempre me encorajava e falava: ‘Bruxinha, (apelido nosso há anos) você vai conseguir, fica tranquila. Eu cuido do meu companheiro (Léo) e você vai à luta! E agora? Como faremos com o vazio de você deixou? E seu amigo [Leonardo]? Ficou aqui sem chão! Sabe, sempre acredito nos propósitos de Deus, mas quando se trata de uma fatalidade, o coração espedaça”, escreveu no Instagram.