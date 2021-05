Caio se incomoda com vídeo exibido na final do ‘BBB 21’: ‘Estou muito chateado’

Fazendeiro disse na casa que antes de entrar gravou um vídeo pedindo o apoio de Rodolffo, mas a produção do programa mostrou ele pedindo a torcida de outro sertanejo

Reprodução/Globo/05.05.2021 Caio gravou uma série de stories explicando sobre o vídeo na final do 'BBB 21'



Quando Caio entrou no “BBB 21” e viu que Rodolffo era um dos participantes do grupo camarote, ele não escondeu que é um grande fã do cantor sertanejo e disse por diversas vezes dentro da casa que nos vídeos que gravou antes de entrar no programa pediu para o artista torcer por ele aqui fora. Tiago Leifert comentou sobre o assunto na final do reality, que aconteceu na noite de terça-feira, 4, e, em seguida, mostrou um vídeo no qual Caio foi “desmascarado”, pois pede apoio para outro sertanejo, o cantor Leonardo. Camilla de Lucas ficou chocada com a revelação e o assunto repercutiu nas redes sociais. Tiago não deixou claro se existe outro vídeo do fazendeiro pedindo o apoio de Rodolffo e Caio não gostou nada da brincadeira. No Instagram, ele gravou uma série de stories explicando que a produção do programa pediu para ele gravar dois vídeos pedindo a torcida de pessoas famosas.

“Estou muito chateado, muito mesmo. Chegou para mim que eu deveria fazer o vídeo [pedindo apoio], eu fiz um pedindo para o Rodolffo torcer por mim. Eu jamais ia falar uma coisa dessas no programa ao vivo, sabendo que o conteúdo ia todo para internet. Eu não ia inventar isso lá dentro. Depois, tive que fazer outro vídeo [pedindo] para outra pessoa [famosa torcer por mim] e coloquei o Leonardo”, afirmou. Durante o desabafo, Caio falou que não mentiu para Rodolffo na casa: “Não iria inventar um negócio desses sendo que sabia que esses vídeos iam aparecer antes de eu entrar [na casa]. O Tiago ainda brincou dizendo que teve algumas edições e brincadeiras nos vídeos [exibidos na final], mas isso me deixou muito chateado, estou muito triste”. Caio e Rodolffo ficaram amigos dentro do “BBB 21” e se tornaram grandes parceiros no jogo. O fazendeiro disse que está procurando o vídeo em que fala do amigo para postar nas redes sociais.