João Guilherme fala sobre nude vazado: ‘Não tenho mais nada para esconder’

Filho do cantor Leonardo falou que não ligou para as piadas que fizeram e riu da situação

O ator João Guilherme decidiu abrir o jogo e falar como lidou com a repercussão que seu nude teve nas redes sociais. No início deste mês, o artista foi gravar stories para o Instagram e acabou deixando seu pênis aparecer. Ele percebeu após dois minutos porque uma pessoa que trabalha com sua namorada, a youtuber Jade Picon, viu e o alertou, mas esse tempo foi o suficiente para tirarem prints. “Não fico filmando o meu dia todo, posto o que bate no coração. Minhas fãs pedem muito para eu postar [mais coisas]. Eu fui filmar minha cicatriz, mas meu p** apareceu. Acontece”, comentou o artista durante participação no podcast “Podpah”. O nude teve grande repercussão porque o pênis do ator não estava ereto e muitos seguidores passaram a fazer piadas sobre o tamanho do seu membro. “Eu estava na banheira, há uns 40 minutos, meu p** estava molíssimo”, comentou.

O filho do cantor Leonardo disse que não gostou de ter se descuidado dessa forma e que preferia que isso não tivesse acontecido, mas, por outro lado, não levou a situação para um lado negativo. “Me rendeu muitas risadas. Consegui levar de uma forma leve e muito cômica, mas eu poderia ter ficado na bad”, disse. As piadas que passou a ouvir sobre seu pênis também não o incomodou: “Minha namorada nunca reclamou, funciona direitinho”. João Guilherme disse lamentou o fato da foto ter viralizado porque sabe que há muitas crianças nas redes sociais e criticou o Twitter por não banir esse tipo de conteúdo. Por fim, o ator ainda brincou: “Eu sinto que eu tenho intimidade com a rapaziada. Sei que as meninas que estudaram comigo foram ver, sei que as meninas com quem eu já fiquei foram ver, o pessoal do Twitter foi ver. Agora não tenho mais para esconder”.