Cantor Renner impressiona ao mostrar antes e depois de procedimentos estéticos

Dupla de Rick fez transplante capilar, harmonização facial, preenchimento de labial a mexeu nos dentes

Reprodução/Instagram/renner.r/16.03.2021 Renner realizou vários procedimentos estéticos nos últimos meses e mostrou o resultado



O cantor Renner, que faz dubla com Rick, impressionou os seguidores ao mostrar nas redes sociais o antes de depois dos procedimentos estéticos que realizou nos últimos meses. Em outubro do ano passado, o sertanejo decidiu fazer um transplante capilar para disfarçar a calvície e, em janeiro, ele fez um post no Instagram comentando sobre o resultado: “Após três meses e meio, meu transplante capilar já está tomando forma. E o melhor ainda está por vir! Feliz 2021! Vou deixando vocês por dentro do resultado do meu implante”, avisou o cantor que cumpriu o combinado e postou nesta semana como ficou seu cabelo meses após o procedimento. Renner também fez nesse período uma harmonização facial, um procedimento estético queridinho das celebridades. Nas redes sociais, o cantor, de 49 anos, também mostrou que fez um preenchimento labial e colocou dente de contato nos dentes. O resultado de todos esses procedimentos foi elogiado pelos fãs. “Está mais novo que celular de caixa”, brincou um seguidor. “Ficou mais lindo do que já era”, comentou outro. “Muito top”, acrescentou mais um.

