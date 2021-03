‘The Voice Kids’ ganha novo apresentador e nova técnica; saiba detalhes

Márcio Garcia é o novo apresentador da atração e Gaby Amarantos faz estreia como jurada

Divulgação/16.03.2021 Nova temporada do 'The Voice Kids' estreia em abril na Globo



A Globo segue apostando nos reality shows para preencher sua programação durante a pandemia e, mesmo com o “The Voice+” ainda no ar, a emissora já prepara uma nova edição do “The Voice Kids”. O programa vem com novidades que foram anunciadas durante o intervalo do “BBB 21” de segunda-feira, 15. Com a confirmação de que André Marques estará no comando de outro reality show, o “No Limite”, quem assume a atração musical versão kids é o apresentador Márcio Garcia, que vai contar com a ajuda da escritora Thalita Rebouças. Outra novidade são os jurados. As cantoras Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Simone e Simaria não retornam à atração e quem assume as cadeiras de técnicos ao lado de Carlinhos Brown são Michel Teló e Gaby Amarantos, sendo a estreia da cantora no programa. A sexta temporada do reality vai ao ar na Globo em abril e será exibido aos domingos após a “Temperatura Máxima”.