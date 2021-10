Cantor sertanejo de 19 anos morre vítima de tumor no cérebro

Daniel Frandolozo se submeteu a cirurgia em maio, mas o câncer seguiu progredindo por seu corpo e levou à morte

Reprodução/ Instagram @daniel_viola_cantor Daniel começou a cantar aos 12 anos



O cantor sertanejo Daniel Frandolozo, também conhecido como Daniel Viola, de 19 anos, faleceu na última terça-feira, dia 26, vítima de câncer cerebral. Em maio ele passou por uma cirurgia para remoção de tumor no hospital Santo Antônio de Sinop, Mato Grosso. A informação foi publicada pelo UOL e a irmã do músico, Danieli Frandolozo, confirmou em texto emocionante em suas redes sociais. A cirurgia de Daniel aconteceu em 20 de maio, mas o câncer se espalhou por seu corpo. O diagnóstico veio no mesmo mês do procedimento. Desde então, a família faz rifas, vaquinhas virtuais e eventos para arcar com os custos do tratamento. Segundo Danieli, os valores passaram de R$ 250 mil. “Você foi tudo na minha vida e agora vai ser minha melhor lembrança. Eu tenho certeza que você chegou no céu cantando e contando piada ruim e que foi a alegria de todos”, escreveu Danieli em sua página no Facebook. “Tenho certeza também que um dia iremos nos reencontrar e que eu poderei dar aquele abraço que esperei por 5 meses pra dar”, completou. O velório de Daniel foi realizado na quarta-feira, 27, na cidade de Sinop.