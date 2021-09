Cantor sertanejo Giovanne Salles é encontrado morto no dia do aniversário de 30 anos

Foram encontrados três pinos de cocaína no sapato do artista; corpo do homem foi encaminhado ao IML para realização do exame de necropsia

Reprodução/Instagram/@gs.sertanejo Giovanne Salles deixou a esposa e um filho de pouco mais de um ano



O cantor Giovanne Salles foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 27, dia do seu aniversário de 30 anos, no bairro Jardinópolis, em Belo Horizonte. O corpo estava dentro de um carro, no banco do motorista. A Polícia Militar recebeu a ocorrência às 00h15 desta segunda-feira. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo de homem, mais tarde identificado como Giovanne Salles, dentro de um Renault Sandero parado no meio da via, entre a Avenida Amazonas e a Rua Maria Magdalena Camargos. Havia sangramentos no nariz e na boca do cantor. Logo em seguida, os socorristas confirmaram o óbito. A perícia constatou que não havia sinais de violência. No sapato de Giovanne foram encontrados três pinos de cocaína. A causa da morte ainda não foi revelada. Os instrumentos encontrados no veículo foram entregues ao irmão do cantor. O carro, que era alugado, foi devolvido ao custodiante.

O caso foi enviado para a Policia Civil, que direcionou equipe da perícia criminal ao local dos fatos, onde foram realizados os primeiros levantamentos. O corpo de Giovanne foi encaminhado ao IML. “O corpo do homem, de 30 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), em Belo Horizonte, para se submeter ao exame de necropsia. Os trabalhos de polícia judiciária estão em andamento e demais informações serão prestadas em momento oportuno”, informou a Polícia Civil. Os familiares confirmaram a morte nas redes sociais do artista. “Venho através do Instagram do Giovanne comunicar seu falecimento esta noite. Estamos inconsoláveis com essa perda repentina”, diz publicação. Giovanne deixou a esposa e uma filho de um ano.