Jovem Pan realiza ‘Jovem Pan Music’ com show da banda Detonautas em Campos do Jordão

A Jovem Pan promove no próximo dia 13 de junho, às 15h, a primeira edição do “Jovem Pan Music”, evento gratuito que terá apresentação da banda Detonautas no Parque Capivari, em Campos do Jordão, um dos destinos turísticos mais tradicionais do país durante a temporada de inverno.

O encontro reúne música, entretenimento e experiências ao vivo em um dos principais cartões-postais da cidade, reforçando a conexão da Jovem Pan com o universo musical e ampliando a presença da marca em eventos voltados ao público.

A criação do Jovem Pan Music reforça a vocação musical da Jovem Pan, que há 84 anos mantém uma forte conexão com o entretenimento e com a música. Com mais de 90 afiliadas FM espalhadas pelo Brasil, a emissora leva diariamente conteúdo musical para milhões de brasileiros e agora transforma essa relação construída ao longo de décadas em uma experiência presencial para sua audiência.

“A Jovem Pan tem 84 anos de história e a música faz parte dessa trajetória. O Jovem Pan Music é um movimento estratégico de reforçar essa presença, criando experiências e ampliando nossos pontos de contato com a audiência no universo do entretenimento”, afirma Thalita Vieira, diretora de marketing da Jovem Pan.

A primeira edição do Jovem Pan Music terá como atração principal o Detonautas, uma das bandas mais populares do rock brasileiro. Em meio ao lançamento do álbum “Rádio Love Nacional”, o grupo leva ao público um espetáculo que reúne novas canções como “Vampira”, “Potinho de Veneno” e a faixa-título do disco, além de sucessos que acompanham sua trajetória e permanecem presentes na memória dos fãs.

O palco escolhido para a estreia do projeto também reforça a proposta da iniciativa. Nos últimos anos, o Parque Capivari passou a incorporar apresentações musicais, festivais e eventos abertos ao público dentro da programação anual de Campos do Jordão. Localizado na região central da cidade, o complexo reúne atrações turísticas, operações gastronômicas e espaços voltados a experiências culturais, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro da temporada de inverno.

“A programação de junho marca o início do período de maior circulação turística em Campos do Jordão e eventos como este, realizados no começo da temporada, ajudam a dimensionar o fluxo de visitantes esperado para o inverno. O Parque Capivari concentra parte importante dessa movimentação na região central da cidade e recebe públicos de diferentes regiões do país ao longo desse período”, afirma Rafael Montenegro, diretor-geral do Parque Capivari.

O Jovem Pan Music tem oferecimento da Chocolândia.

Serviço:

Jovem Pan Music – Detonautas

Data: 13 de junho de 2026

Horário: 15h

Local: Parque Capivari

Endereço: R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291-Capivari, Campos do Jordão – SP

Entrada gratuita