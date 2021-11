Cantor Thiago Costa fratura perna em acidente aquático e passa por cirurgia

Estado de saúde do cantor é estável, mas todos os shows marcados para novembro foram cancelados

Reprodução/Instagram/thiagocostaoficial/12.11.2021 Thiago Costa passou por uma cirurgia após sofrer um acidente aquático



O cantor sertanejo Thiago Costa foi internado após sofrer um acidente aquático na tarde de quinta-feira, 11, em Belém. Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do artista, “ele teve fratura na perna e no braço” e precisou passar por uma cirurgia na perna durante a madrugada. Thiago continua no hospital sendo acompanhado pela equipe médica e seu estado de saúde dele é estável. No entanto, todos os shows que ele realizaria em novembro já foram cancelados por sua equipe. Nesta sexta-feira, 12, Thiago faria uma apresentação em Curralinho, no sábado, 13, em Oeiras do Pará e no domingo, 14, em Cametá.

“Agradecemos o carinho e a compreensão de todos, pedimos orações pela recuperação do nosso potência Thiago Costa”, informou a assessoria em nota. As causas do acidente ainda serão investigadas e o que se sabe até momento é que o cantor estava em uma moto aquática e foi atingido por uma lancha. Com a carreira em ascensão, uma das músicas mais conhecidas do cantor é JBL Pro Baredão. No último sábado, 6, ele fez uma publicação demonstrando sua admiração por Marília Mendonça. “Tive o prazer de conhecer a Marília quando fiz a abertura do seu show no hangar, ela me recebeu com tanto carinho em seu camarim, conversamos ela foi atenciosa e gentil. Que Deus conforte o coração de seus familiares, amigos e de nós fãs. Descanse em paz, rainha”, escreveu.