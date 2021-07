Cardi B faz post em português e diz que não cobra para ouvir funk após fala de MC Dricka

Em podcast, MC brasileira insinuou que norte-americana recebia dinheiro por ‘propaganda’ de músicas; Cardi B é conhecida por vídeos cantando músicas de brasileiros

Cardi B/Instagram Cardi B se defendeu em português nas redes sociais



A cantora norte-americana Cardi B usou as redes sociais na quarta-feira, 30, para responder a uma fala dada pela MC Dricka em um podcast que foi ao ar no meio de junho. Em conversa com apresentadores do PodPah, a brasileira afirmou que Cardi B é “braba” e questionou se algum dia a norte-americana ouviria alguma música dela. “Eu não quero pagar para ela me notar”, desabafou, sem levar o assunto adiante. Um trecho da entrevista foi publicado por um fã de Cardi B nas redes sociais e a rapper logo respondeu ao vídeo. “Não é verdade, a primeira vez que ouvi funk music foi quando um fã me marcou em um post de ‘onda diferente’, eu comecei a ouvir os dois artistas”, afirmou, se referindo a uma música de Anitta com Ludmilla e o norte-americano Snoopy Dog. Em um português de difícil compreensão, ela afirmou que ama o Brasil. “A música é incrível, você pode não entender as palavras, o ritmo domina sua alma”, disse. A artista é conhecida por publicar vídeos cantando músicas brasileiras no Instagram. Além de “Onda Diferente”, ela já viralizou com hits de bregafunk na voz do recifense Dadá Boladão, com música de Kevin O Chris e até mesmo cantando “É o Amor”, de Zezé Di Camargo e Luciano.