Juliette revela medo após ganhar ‘BBB 21’ e ficar famosa: ‘Não quero me perder’

A advogada e maquiadora participou do programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’ e falou sobre como sua vida mudou após a participação no ‘BBB 21’

Reprodução/Instagram/@Juliette Juliette falou sobre seu medo após vencer o 'BBB 21'



Campeã do “BBB 21”, Juliette participou do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da Rede Globo, na manhã desta sexta-feira, 2. Milionária, seguida por mais de 31 milhões de pessoas no Instagram e garota-propaganda de grandes marcas, a advogada e maquiadora revelou que teme “não encontrar mais a felicidade” depois de virar uma pessoa pública. “Hoje eu tenho medo de não encontrar a felicidade nessa vida. Eu sempre fui muito livre, minha vida foi difícil, mas era muito feliz. Só me faltava dinheiro, mas em todo o resto eu era muito completa. Hoje eu tenho dinheiro, mas não quero me perder de mim. Quero permanecer feliz, livre e verdadeira, poder errar, poder dizer não sem ser atacada, sem que meus esforços sejam desprezados. Quero poder continuar sendo eu e ser feliz nesse caminho”, disse a paraibana, que nesta semana comemorou o lançamento da sua série documental, “Você Nunca Esteve Sozinha”, no Globoplay

"Até que enfim eu tô aqui" 😍 JULIETTE NO ENCONTRO — Juliette (@juliette) July 2, 2021

“A minha base de empatia, de se colocar no lugar do outro… eu devo à minha estrutura familiar.” Essa parte do documentário é linda, né? ❤️ JULIETTE NO ENCONTRO — Juliette (@juliette) July 2, 2021