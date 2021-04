Carla Diaz é intimada em processo racial como vítima e rebate: ‘Racismo reverso não existe’

Ex-participante do ‘BBB 21’ disse ter sido surpreendida por policiais e afirmou não ter mais detalhes sobre o caso

Reprodução/Globo Em vídeo, a atriz chamou o episódio de "absurdo", disse não ter mais detalhes sobre o caso



A atriz e ex-participante do reality show ‘Big Brother Brasil 21‘ Carla Diaz usou as redes sociais para dizer que foi intimada como vítima em um processo sobre injúria racial. Em seu Twitter, a atriz afirmou ter sido visitada por oficiais da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) e foi intimada a prestar esclarecimentos sobre o caso na condição de vítima de preconceito. Carla chamou o episódio de “absurdo”, disse não ter mais detalhes sobre o caso e rebateu o processo: “Acho importante afirmar aqui que racismo reverso não existe. Gente, por favor, vamos ler, vamos nos informar, a internet está aqui para isso. O programa debateu racismo a semana toda. Eu estou muito chateada com essa situação, ainda mais porque tudo isso começou quando eu ainda estava na casa, usaram o meu nome sem o meu conhecimento para me colocar nessa situação”, afirmou a atriz. Por fim, Carla disse que atualizaria seus fãs conforme recebesse mais informações sobre o episódio.

Oie! Como vocês estão? Hoje vim falar com vocês sobre um assunto muito sério que aconteceu. E é sempre melhor que vocês saibam das coisas por mim. pic.twitter.com/iuek2BbLGQ — Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) April 8, 2021

No vídeo, Carla não revela quem foi responsável por mover o processo que resultou em sua intimação. Entretanto, em fevereiro deste ano, quando o programa ainda estava no começo, o deputado estadual Anderson Moraes (PSL-RJ) apresentou uma notícia-crime contra a então participante Lumena por comentários feitos contra Carla Diaz, pedindo que a prática de “racismo reverso” por parte da psicóloga baiana fosse apurada. Na mesma época, o vereador Thammy Miranda (PL-SP) também criticou Lumena, publicando um ofício em suas redes sociais no qual defende que as falas da psicóloga direcionadas à Carla Diaz sejam investigadas. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para apurar a origem do processo, mas, até o momento, não obteve retorno.