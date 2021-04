Hugh Jackman é vacinado e brinca: ‘Habilidade do Wolverine não pode me salvar da Covid’

Ator celebrou que foi vacinado e aproveitou para incentivar os americanos a também tomarem a vacina

O ator Hugh Jackman divulgou nas redes sociais nesta quinta-feira, 8, que tomou vacina contra a Covid-19. O intérprete do herói mais popular de “X-Men”, que tem a capacidade de se regenerar de ferimentos, brincou na legenda da publicação: “A habilidade de cura do Wolverine não pode me salvar da Covid-19. Mas a vacina pode. Tome”. O artista, de 52 anos, foi vacinado nos Estados Unidos, país que já se planeja liberar a vacinação para todos os adultos em breve. Devido à pandemia, Hugh Jackman não conseguiu estrear no papel do professor Harold Hill no revival do musical “The Music Man”, que deve estrear na Broadway assim que os teatros reabrirem. “Quando a Broadway estiver pronta para nós, estaremos prontos para você”, postou o ator em outubro do ano passado. Os teatros em Nova York seguem fechados a mais de um ano e a previsão é que reabram em setembro desde ano. Vale lembrar que, desde o começo da pandemia, o astro de Hollywood tem feito postagens nas redes sociais pedindo para que as pessoas respeitem as orientações dos profissionais de saúde.