Youtuber Dani Noce gera polêmica ao dizer que seguidor usa déficit de atenção como ‘muleta’

Ex-apresentadora do GNT está sendo criticada nas redes sociais pelo conselho que deu ao fã

Reprodução/nocedanielle/08.04.2021 Dani Noce decidiu responder perguntas dos seguidores e foi criticada



A youtuber Dani Noce foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 8, após dar um conselho que gerou polêmica a um seguidor do Instagram com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Nos stories, a ex-apresentadora do GNT abriu uma caixinha de perguntas e uma pessoa escreveu: “Tenho TDAH. Não consigo constância com meus projetos. Me ajuda”. A resposta de Dani foi a seguinte: “Enquanto você colocar a culpa no TDAH, não vai conseguir mesmo. E isso serve para qualquer pessoa que escolha qualquer muleta para não ter rotina ou dar seguimento com constância aos seus projetos”.

Após de associar a doença crônica a uma “muleta”, a youtuber, que ficou conhecida fazendo vídeos de culinária no YouTube, acrescentou: “Quanto ao TDAH, já existem remédios que podem te ajudar com ele e rotina regrada e uma boa alimentação também melhoram! Pergunte para o meu sócio, que tem TDAH severo e veja como tudo isso que falei melhorou a vida dele e quantos empreendimentos ele está focado no momento”. A resposta que Dani deu ao seguidor não foi bem vista nas redes sociais e ela está sendo criticada. “A Dani Noce foi uma das maiores decepções da minha vida”, comentou um seguidor. “Parem de procurar youtuber para resolver questões q só profissionais da área são capazes de te ajudar”, alertou outro. “Dani Noce é uma instituição que deveria ser fechada pelos órgãos competentes, sobretudo pelos que prezam a saúde mental”, acrescentou mais um.

Dani Noce é uma instituição que deveria ser fechada pelos órgãos competentes, sobretudo pelos que prezam a saúde mental. É tanta merda falada ao longo dos anos, que inluência tanta gente, é um risco de verdade . pic.twitter.com/8oozw9WSrs — Pedro Rennó – Canal Parabólica (@opedrorenno) April 8, 2021

a dani noce foi uma das maiores decepções da minha vida pic.twitter.com/J14mtdjW74 — caião (@caiogama_03) April 8, 2021

Dani noce não consegui vaga no prouni dani: meu sócio tbm nao conseguiu, sabe o que ele fez? abriu a própria faculdade, enquanto vc colocar a culpa nos out… — joão (@joaovircto) April 8, 2021

Já acordei com esse "bom dia" da Dani Noce lançando esse papo super capacitista sobre TDAH.

O TDAH é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como DEFICIÊNCIA, nosso cérebro é diferente, é violento dizer que estamos dando uma desculpa quando não conseguimos + pic.twitter.com/xAQidDCwO2 — Alpin Montenegro (ela/dela)♿️ (@blackautie) April 8, 2021