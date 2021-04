Vitor Kley diz que está ‘quase casado’ mesmo vivendo relacionamento à distância

Cantor falou que a relação com Carolina Loureiro está muito boa e deu detalhes do álbum ‘A Bolha’

Reprodução/Instagram/vitorkley/08.04.2021 Vitor Kley deu detalhes do namoro e também do álbum 'A Bolha'



Desde que estourou em todo o Brasil com o hit O Sol, o cantor Vitor Kley vem emendando um sucesso atrás do outro e, durante a pandemia, lançou o álbum “A Bolha”. O artista deu detalhes desse recente trabalho e do seu namoro nesta quinta-feira, 8, do quadro “No Caminho Te Explico”, do programa Morning Show, no qual o apresentador Fred Ring e seus convidados conversam e cantam a bordo de um Volvo XC90. Durante o passeio, o artista explicou que várias músicas no novo álbum foram compostas no seu quarto e a gravação aconteceu na casa do seu produtor. Vitor explicou que todo esse processo mais intimista de “A Bolha” reflete muito do seu mundo e não tinha como dar um nome diferente ao álbum, pois ele foi criado na “bolha” do cantor.

Vitor também falou do relacionamento que vive com a atriz portuguesa Carolina Loureiro. Eles se conheceram em 2019 quando o cantor fez uma turnê em Portugal, começaram a se falar pelas redes sociais e não param mais. Devido a pandemia, eles passaram a viver um relacionamento à distância, mas isso não abalou o casal. “Meu namoro está bom para caramba. A gente está um tempão longe, a primeira vez foram cinco meses sem se ver. Depois, eu fui para Portugal participar de um programa, consegui entrar [no país]. Foi massa, a gente aprendeu coisas juntos [nesse tempo]. Ensinei ela a tocar violão, a surfar e a jogar videogame”, contou o artista. Ao ser questionado sobre o status do seu relacionamento, Vitor definiu: “Quase casado”. O artista também aproveitou o papo para falar sobre religião, pois muitos fãs têm curiosidade de saber se ele segue alguma doutrina. “Minha religião é o amor, religião é o que te faz bem, o que te faz andar para frente”, concluiu o artista.