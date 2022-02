Carlinhos Silva, o ‘Mendigo’, tem prisão temporária decretada pela Justiça

Humorista deve mais de R$ 90 mil de pensão alimentícia ao filho de 11 anos; mandado prevê o cumprimento de 30 dias de prisão de detenção

Reprodução/Twitter/@carlinhoshumor Carlinhos e a bailaria de Aline Hauck tem um filho de cerca de 11 anos juntos



A Justiça de São Paulo expediu um mandado de prisão temporária contra o humorista Carlos Alberto da Silva, de 42 anos, por uma dívida de mais de R$ 90 mil de pensão alimentícia ao filho de 11 anos, fruto do casamento com a empresária e ex-dançarina do “Programa do Gugu” Aline Hauck. A informação foi publicada pelo “G1” e confirmada pela advogada de Hauck, Betânia Costa, à Jovem Pan. “A melhora do cenário da pandemia permite retomada do regime fechado na prisão por dívida alimentícia, decidiu recentemente o STJ (Superior Tribunal de Justiça). A medida coativa de prisão civil é necessária para obrigar o devedor de alimentos a adimplir com sua obrigação”, disse a advogada em suas redes sociais.

O mandado prevê o cumprimento de 30 dias de prisão. Por se tratar de um processo que envolve questão de família, o caso tramita em segredo de Justiça. O humorista ficou conhecido por interpretar o personagem “Mendigo” em programas da Rádio Jovem Pan e no “Pânico na TV”. A reportagem tenta localizar a defesa do humorista. A conta do Instagram de Carlinhos, como é conhecido, foi desativada pela Justiça após o comediante descumprir medida protetiva que Aline conseguiu contra ele.