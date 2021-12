Carol Castro anuncia separação de Bruno Cabrerizo após dois anos de união

Em texto publicado na rede social, os dois comunicaram o fim do relacionamento, iniciado nos bastidores da novela ‘Órfãos da Terra’

Reprodução/Instagram Carol Castro e Bruno Cabrerizo terminaram o relacionamento



A atriz Carol Castro usou sua conta no Instagram, na noite desta terça-feira, 21, para anunciar seu término com Bruno Cabrerizo, após dois anos de namoro. Em texto publicado na rede social, os dois comunicaram o fim do relacionamento0, iniciado nos bastidores da novela “Órfãos da Terra”. “Depois de dois anos de uma história bonita e feliz, que merece ser respeitada e guardada apenas entre nós, Bruno e eu decidimos seguir, cada um, o seu caminho. Nos admiramos muitos e mantemos a amizade que nos aproximou. Agradecemos o carinho que sempre tiveram com a gente e pedimos que respeitem esse momento”, diz a mensagem.