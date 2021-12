Cantor Maurílio apresenta melhora e é transferido de hospital

Apesar da evolução, o artista, que faz dupla com Luíza, segue entubado e em estado considerado grave após sofrer três paradas cardíacas

Reprodução/Instagram/mauriliolem/15.12.2021 Maurílio, que faz dupla com Luiza, está em estado grave



A assessoria de comunicação de Maurílio informou que o cantor apresentou uma melhora, na tarde desta segunda-feira, 20. Internado no hospital Jardim América, em Goiânia, desde a última terça-feira, o sertanejo foi transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Apesar da evolução, a dupla de Luíza, no entanto, segue em estado considerado grave após sofrer três paradas cardíacas, sendo diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. “Nas últimas 24 horas, foi possível desligar as medicações para manutenção da pressão, significando maior estabilidade clínica. Maurílio segue entubado, respirando espontaneamente, apenas com apoio do ventilador mecânico. Ainda segue em hemodiálise, com boa resposta da função renal durante o período. Realizou tomografia de crânio neste domingo, sendo evidenciada inflamação e edema no sistema nervoso central. Já tendo sido avaliado pela equipe de neurologia”, diz o boletim.

No último domingo, a mulher do cantor, Luana Ramos, já havia indicado uma melhora. Através do Instagram, a esposa de Maurílio disse que ele chorou e reagiu a uma conversa. “Eu falei que hoje era um dia de vitória, né? Fui fazer a visita de hoje e comecei a conversar com ele, igual a gente faz todo dia, e aí ele começou a chorar. Chorou, o batimento cardíaco dele aumentou e ele começou a ter espasmos musculares, a tossir”, contou Luana, em stories, sobre a resposta do sertanejo. “Até me assustei um pouco, mas o pessoal da UTI falou que isso era muito bom. Que era sinal de que ele estava me escutando”, continuou Luana, que foi às lágrimas. “Queria pedir para vocês: continuem orando! Ele já está curado, gente. Agora é só recuperar. Deus já curou”, acrescentou.