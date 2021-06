Carol Celico abre o jogo sobre o fim do casamento com Kaká: ‘Não me sentia realizada’

Modelo também falou que nunca recebeu pensão do ex-jogador de futebol, pois fizeram um acordo

Reprodução/Instagram/cacelico/kaka/15.06.2021 Carol Celico explicou nas redes sociais por que separou de Kaká



A modelo e influenciadora digital Carol Celico decidiu responder algumas curiosidades dos seus seguidores no Instagram e abriu o jogo sobre o fim do seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, com quem foi casada e teve dois filhos, Luca e Isabella. Ao ser questionada sobre o que fez com que ela pedisse a separação, Carol respondeu: “Não me sentia feliz nem realizada. Precisei tomar uma decisão difícil depois de muitos anos tentando me sentir melhor e, no final, a própria decisão me fez viver experiências que me fizeram crescer, amadurecer e me amar mais para poder me sentir livre para amar e ser amada. Não foi fácil, mas deu certo”. Contando o namoro e o casamento, o casal ficou cerca de 14 anos juntos e a modelo afirmou que, até onde ela sabe, não foi traída. Carol também deixou claro que nunca recebeu pensão de Kaká e enfatizou que o fim do relacionamento aconteceu de forma tranquila.

“Eu nunca recebi pensão. Fizemos um acordo amigável, sem briga, sem conflitos, contratando um mediador (advogado único especialista em solução de conflitos) e sempre pensamos na saúde das crianças, na estabilidade e paz que queríamos passar por isso. Isso ajudou nosso relacionamento como pais e evitou discussões. Isso também fez eu me sentir mais autônoma e segura para ser mãe solteira e não buscar dependência em ninguém”, contou a influenciadora, que recentemente atingiu a marca de 1 milhão de seguidores. Os pais de Carol tentaram convencer a filha, que na época tinha 18 anos, a não casar tão nova, mas ela disse que não deu ouvidos. “[Meus pais] queriam que eu me dedicasse aos estudos antes e depois cassasse, mas quando fiz 18 anos me sentia ‘dona do meu nariz’ para tomar qualquer decisão e sempre fui bem persistente, eles brincavam dizendo que não tinha o que fazer.” Na visão da modelo, se ela tivesse casado um pouco mais velha, a chance de se divorciar seria menor. “Viver experiências sozinha e aprender com os erros, entender o que gosta, o que é importante, valores e princípios que quero para mim e minha família, tudo ajudaria”, concluiu Carol, que atualmente vive um relacionamento com Eduardo Scarpa Julião.