Casada com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb rebate pergunta sobre gravidez: ‘Coisa chata’

Modelo falou que se incomoda porque muitos seguidores perguntam quando ela vai engravidar

Reprodução/Instagram/marianagoldfarb/23.04.2021 Mariana Goldfarb é casada com o ator Cauã Reymond



A modelo e estudante de nutrição Mariana Goldfarb decidiu responder algumas dúvidas dos seus seguidores, mas ficou incomodada ao ser questionada se pretende ter filhos e com quantos anos planeja engravidar. Casada com o ator Cauã Reymond, ela falou nos stories do Instagram nesta sexta-feira, 23, que é questionada com frequência sobre o assunto. “Vocês não acham que dão uma ‘pressionadinha’, para não dizer uma ‘pressionadona’, nesse assunto? Eu vou ter filho e vocês vão saber. Até entendo a curiosidade, mas toda hora isso. Que coisa chata! Ainda querem saber quando (risos), eu não vou falar isso aqui”, disse Mariana. “Para fechar o assunto, eu quero muito ser mãe, pretendo ser em breve, mas quero estar formada e ter minha carreira estabelecida para dar esse passo na minha vida. Quero fazer outras coisas antes para poder me dedicar integralmente ao meu [futuro] neném.” Durante o papo com os seguidores, a modelo também foi questionada sobre qual método contraceptivo ela usa e ela respondeu: “Vou colocar DIU”.