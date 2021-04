Ana Maria Braga vira piada ao trocar o nome de Viih Tube, do ‘BBB 21’; assista

Apresentadora também confundiu a disciplina que João Luiz dá aula e disse que adora matemática

Reprodução/Globo/23.04.2021 Ana Maria Braga chamou Viih Tube de YouTube e achou que João é professor de matemática



A apresentadora Ana Maria Braga cometeu um engano enquanto falava sobre os destaques do “Mais Você” desta sexta-feira, 23, durante sua participação no final do “Bom Dia Brasil”. Comentando sobre o paredão formado na noite de quinta-feira, 22, Ana Maria trocou o nome de Viih Tube. “Já tem um paredão rolando, é o décimo segundo, com Gil, Fiuk e YouTube”, afirmou a apresentadora. O deslize não passou despercebido, foi parar nas redes sociais e muitos seguidores se divertiram com o fato da emparedada ter sido chamada de YouTube. Nesta sexta, João Luiz participou do “Café com o Eliminado” e comentou sobre as principais polêmicas que viveu no jogo com Ana Maria, mas um detalhe que também chamou atenção foi o fato da apresentadora dizer a João, que é professor de geografia, que gostava muito matemática. “Eu adoro matemática, acho que conta a história da vida e do mundo”. Tentando reverter a situação, o agora ex-BBB perguntou se a loira também gostava de geografia e, sem entender, ela respondeu: “Gostou, sou muito curiosa com relação ao mundo”.

