Fora do ‘BBB 21’, João Luiz diz que acha Gilberto fofoqueiro e comenta polêmica com Rodolffo

Professor falou que só se posicionou quando necessário e analisou situação com Lucas Penteado

Reprodução/Globo/23.04.2021 João Luiz diz que travou na hora que ouviu o comentário de Rodolffo



João Luiz chegou à reta final do “BBB 21”, mas acabou sendo eliminado em um paredão com Pocah e Arthur. Na manhã desta sexta-feira, 23, o professor participou do café da manhã do eliminado no “Mais Você” e a apresentadora Ana Maria Braga começou o papo confessando que não esperava essa eliminação: “Você era uma das últimas pessoas que eu esperava encontrar aqui”. Segundo o discurso de Tiago Leifert, faltou João se posicionar mais no jogo e o brother comentou que não se arrepende da forma como agiu na casa. “As pessoas estavam acostumadas com posicionamentos muito agressivos. Quando eu precisei ser firme, eu fui. Tem coisas, como a briga da Juliette com a Viih por causa de uma louça poderia ser resolvido de uma forma simples”, comentou. Por outro lado, ele disse que vendo algumas coisas aqui de fora, entende que poderia se envolver mais no jogo: “Consigo enxergar que teve momentos que eu poderia ter me posicionado de outra forma”.

João também comentou sobre a principal polêmica que se envolveu com jogo, que foi quando expor no programa ao vivo que se sentiu ofendido com o comentário feito por Rodolffo sobre seu cabelo. “Chegou um momento do jogo que achei que não ia viver isso. Consegui me abrir com a Camilla porque sabia que teria um acolhimento. Aquele momento no quarto me deu um engasgo, eu meio que travo. No Jogo da Discórdia, eu consigo fazer meu desabafo”, explicou. Com a polêmica, Tiago Leifert, apresentador do programa, fez um discurso explicando a dor de João. “Acho que por isso eu sou professor, quero que meus alunos não vivam isso. O que a gente quer é contar nossas experiências sem que elas sempre estejam relacionadas a dor e sofrimento. Esse discurso do Tiago foi muito sensível, ele usou palavras leves. Acho que temos que usar isso para mudar a realidade de hoje”, comentou o eliminado.

Ao rever a forma como Lucas Penteado foi tratado, João disse que ele e Camilla de Lucas não estavam presentes nas conversas promovidas por Projota contra o brother que desistiu do programa. O professor falou que só esteve em uma conversa do gênero. Ele também explicou por que não interferiu quando viu Karol Conká expulsando o ator da mesa: “Eles já tinham muitas faíscas, assistir a essa situação não é confortável, mas como eles já tinham faíscas, era difícil [intervir]”. Analisando os participantes que seguem no jogo, João acha Fiuk influenciável, Gilberto fofoqueiro, Viih Tube e Camilla de Lucas jogadoras, Pocah chata e Arthur fake.