Projota chora ao falar de mensagem que recebeu de Sarah fora do ‘BBB 21’

Cantor também falou dos traumas após sua participação e explicou por que não procurou Lucas

Reprodução/Globo/23.04.2021 Projota se emocionou ao falar os participantes que ainda estão no 'BBB 21'



O cantor Projota chorou ao ver ao vivo que estava acontecendo na casa do “BBB 21” na manhã desta sexta-feira, 23. O artista, que foi eliminado com grande rejeição do público, participou do “Encontro” e explicou que não sente raiva dos participantes da edição. “Ninguém imagina, mas é emocionante demais [ver aqui de fora]. Eu adoro muito aquelas pessoas que estão ali [na casa], são sete pessoas fantásticas”, afirmou. “Olhar para eles agora, é muito difícil, porque são meus amigos e eles ainda estão lá vivendo um sonho”, acrescentou com lágrimas nos olhos. O rapper comentou que passou por dias complicados, mas uma mensagem inesperada mudou tudo. “Apesar da gente estar em um jogo e as coisas terem acontecido como aconteceram, especialmente a minha passagem por lá, nós [participantes] somos amigos. Dias atrás, eu estava muito mal e eu recebi uma mensagem da Sarah, que na cabeça das pessoas não é minha amiga, as pessoas acham que nós éramos rivais, e nós éramos, mas amigos [também]. A gente brincava, se divertia junto e foi uma mensagem que mudou tudo para mim. Eu não tinha procurado por ela ainda”, contou Projota.

A postura do cantor com Lucas Penteado foi muito criticada pelo público e ele acabou recebendo o rótulo de um dos “vilões” da edição. Além de Sarah, o ex-BBB também já teve contato com Rodolffo, Caio e Carla Diaz, mas não procurou Lucas Penteado: “Ainda não tive a oportunidade de conversar com o Lucas, mas estou me sentindo mais eu mesmo, então acho que é o momento oportuno. Até agora, eu tinha alguns receios, receio de parecer que eu estava tentando me aproveitar de alguma maneira. Eu tinha vários medos depois que eu saí. Acho que agora estou mais centrado, me recuperei”. Após deixar o programa, Projota confessou que não foi fácil continuar assistindo ao reality. “Precisei dar uma afastada, uma ‘reenergizada’, uma reciclada em várias ideias, e não estava nem conseguindo assistir. De certo modo me afetava bastante”, comentou o rapper que há duas semanas voltou a acompanhar o “BBB 21”.