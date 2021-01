Casal de ‘A Fazenda 12’, Mariano pede Jakelyne em namoro na virada do ano

Casal foi formado em ‘A Fazenda 12’ e, após a polêmica de que o cantor tinha outra pessoa, eles decidiram oficializar a relação

Reprodução/Instagram/mariano Mariano e Jakelyne estão oficialmente namorando



A virada do ano foi especial para a ex-peoa Jakelyne Oliveira, pois Mariano decidiu oficializar a relação com a modelo assim que deu meia-noite. “Eu fui pedida em namoro. Ele esperou o 5, 4, 3, 2,1, feliz ano novo [para ele me dizer]: ‘Quer namorar comigo?’. Então é isso, gente, 2021 namorando”, contou a miss com um sorrisão no rosto nos stories do Instagram. Mariano e Jakelyne participaram do reality show “A Fazenda 12” e dentro da casa formaram um casal, mas muita gente estava na dúvida se eles continuariam juntos, já que o sertanejo sempre deixou claro que não sabia como seriam as coisas aqui fora. Uma das polêmicas envolvendo o casal na atração da Record é que Luiza Ambiel espalhou na casa que ouviu o cantor dizer que tinha outra pessoa fora do reality. Quando foi eliminado, ele confessou que estava ficando com uma amiga antes de ir para “A Fazenda”, mas que não era um namoro. Parece que depois do confinamento, Mariano e Jakelyne tiveram um tempo para ficar juntos e decidiram apostar nessa relação.