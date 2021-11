Estátua de Paulo Gustavo é instalada em parque de Niterói no aniversário da cidade

Campo de São Bento também ganhará uma estátua de Dona Hermínia, principal sucesso do ator

Reprodução/Instagram/curtoniteroi/22.11.2021 Estátuas de Paulo Gustavo e Dona Hermínia serão inauguradas em Niterói



Uma estátua do ator Paulo Gustavo está sendo instalada no Parque Prefeito Ferraz, mais conhecido como Campo de São Bento, em Niterói, nesta segunda-feira, 22, dia em que cidade natal do artista, completa 448 anos. A inauguração será às 16h. “Hoje é o dia do aniversário de Niterói, uma data especial para homenagear quem sempre valorizou a nossa cidade em seus trabalhos brilhantes”, divulgou a prefeitura da cidade no Instagram. Além da estátua do ator, o parque também ganhará uma de Dona Hermínia, personagem que tornou Paulo Gustavo conhecido em todo o Brasil. Cada estátua tem 1,82 metro. Vale lembrar que, em maio deste ano, a prefeitura de Niterói trocou o nome da rua Coronel Moreira César para rua Paulo Gustavo.

As homenagens ao humorista não param por aí. Em dezembro deste ano, também será lançado o Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, que levará turistas aos principais pontos de Niterói, cidade que sempre foi citada pelo ator em suas obras, como a Ilha de Boa Viagem, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o calçadão de Icaraí, o Campo de São Bento, a Confeitaria Beira-Mar e a Praça do Rádio Amador. Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio deste ano, aos 42 anos, devido a sequelas da Covid-19. Ele era casado com o médico Thales Bretas e pai de dois filhos, Romeu e Gael. “Minha Mãe é Uma Peça” foi sua obra de maior sucesso que do teatro migrou para o cinema e conquistou recordes de bilheteria quando o assunto é cinema nacional.