Casal em ‘Homem-Aranha’, Zendaya e Tom Holland são vistos aos beijos em carro

Atores foram flagrados em Los Angeles por paparazzis; rumores apontam que os dois estão juntos desde 2017

Reprodução/ Instagram @pagesix Tom Holland e Zendaya flagrados aos beijos em carro



Os atores Zendaya e Tom Holland foram vistos aos beijos dentro do carro dele em Los Angeles nesta sexta-feira, 2. O momento romântico foi flagrado por paparazzis quando o veículo em que os dois estavam parou em um farol. O canal ‘Page Six’ publicou as imagens e causou frisson nas redes sociais. Recentemente, os dois foram vistos passeando ao lado da mãe da atriz, Claire Stoermer. A revista People publicou que os dois estariam juntos desde 2017. A dupla interpreta um dos casais mais famosos dos quadrinhos, Mary Jane e Peter Parker, nos filmes do ‘Homem-Aranha’ da Marvel Studios. O novo longa da franquia, inclusive, está em fase final de produção e tem previsão de estreia para dezembro de 2021 no mercado internacional.