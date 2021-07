Deolane Bezerra e mãe de filha de MC Kevin trocam farpas na internet: ‘Você é digna de dó’

Viúva do funkeiro e Evelin Gusmão se provocaram em publicações feitas em suas redes sociais

Reprodução/Instagram @dra.deolanebezerra e @evelingusmao Deolane e Evelin usaram seus stories no Instagram para se atacarem



A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, e a mãe da filha do funkeiro, Evelin Gusmão, trocaram farpas nas redes sociais. Os ataques aconteceram nesta sexta-feira, 2, quase dois meses depois da morte do cantor, nas redes sociais das duas. Em seus stories, Deolane disse que não quer “nada de ninguém” e, sem citar nomes, pediu para que parem de “dormir e acordar pensando nela”. “Deixa eu dar recado: o ser humana, você é digna de dó. Para de ser louca, falsa, fingida, de achar que amor se compra. Parem, você e quem anda rodeado de você, pra querer algo. Parem de dormir e acordar pensando em mim. Eu não quero nada de ninguém, só o que é meu. E vocês sabem o que é meu. Retardada, doente mental. E quando falar de mim, me marca”, disse Deolane.

As falas da viúva fizeram com que Evelin se pronunciasse, publicando uma foto de sua filha com Kevin com a frase: “Enquanto destilam ódio, soberba e grandiosidade sobre o mundo, eu te devolvo nessa foto”. Em seguida, Evelin voltou aos stories respondendo novamente Deolane: “Você chegar em mim, xingar a mim, meter a língua em mim, é uma situação, porque eu sou mulher. Mas a minha filha (de outro relacionamento) tem 14 anos. Veja bem porque isso aí vai dar um processo feio. Mexe comigo, mas com os meus filhos menores, não mexe, porque se mexer com meus filhos menores, porque até agora eu não abri minha boca pra falar do filho de ninguém, aí o bagulho vai ficar louco”.